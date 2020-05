Si svolgerà questa sera, martedì 5 agosto, a Casalbordino Lido la seconda edizione del flash mob contro il femminicidio voluta dall’Associazione A.Mare e Donnedamare. Parteciperanno il sindaco di Casalbordino Remo Bello e qullo di Torino di Sangro, Silvana Priori. Appuntamento alle 21, nel piazzale di fronte a Finisterrae, nel tratto nord del lungomare. Da qui partirà la fiaccolata verso piazzale Aldo Moro, con il corteo che si snoderà sulle note di Break the Chain. Durante il percorso ci sarà uno spazio dedicato agli alunni della scuola Media dell’I.C. Zimarino, oltre ad una dimostrazione di difesa personale con il team Piacente di Kombat School di San Salvo e la lettura di vari brani scritti da Marianna della Penna, Teresa di Santo dell’Associazione Emily di San Salvo e Marisa Paolucci, giornalista e scrittrice. La conclusione è prevista in largo Bachelet (lungomare sud).

"Ogni anno nel mondo troppe donne sono vittime della violenza degli uomini, gli uomini vengono uccisi da altri uomini per motivi differenti, spesso per criminalità organizzata. Le donne, invece, vengono uccise in quanto donne, mogli, fidanzate, ex compagne. Per contro la percentuale di uomini uccisi dalle loro compagne o ex compagne è bassissima. Per questo dobbiamo parlare di un fenomeno fortemente connotato e strutturale che trae le sue origini dallo squilibrio nei rapporti di genere. …Il nucleo della violenza contro le donne è il rapporto di potere all’interno della coppia o della relazione. La violenza viene usata per ristabilire il potere maschile, è espressione del desiderio di controllo, dominio e possesso dell’uomo sulla donna".