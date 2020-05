A pochi giorni dall'inizio della preprazione per la nuova stagione e a mercato in corso il direttore generale del San Salvo, Ettore Montagano lascia i biancazzurri.

"Mentre prosegue la preparazione atletica dell’U.S. San Salvo - si legge nel comunicato della società - agli ordini di mister Gallicchio, la collaborazione tra la società biancazzurra e il direttore generale Ettore Montagano, è giunta a termine a causa di motivi di lavoro di quest’ultimo.

Al signor Montagano, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto in questi mesi di collaborazione, vanno i più sinceri auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali".