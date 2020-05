Da questa sera torna l'appuntamento nel centro storico con "Shopping sotto le stelle", apertura serali dei negozi aderenti al consorzio Vasto in Centro. "Nell’ottica di creare una atmosfera più accogliente possibile e per sottolineare l’importanza del centro commerciale naturale - spiega il presidente Marco Corvino -, anche quest’anno, il Consorzio Vasto in Centro propone questa iniziativa, con orari serali prolungati per le attività commerciali nei giorni 5-6-7-13-14-21-22-23 Agosto. Inoltre il 16 Agosto l’apertura è prevista per l’intera giornata".

La notte dei saldi a San Salvo. Giochi per bambini in piazza Papa Giovanni XXIII e piazza San Vitale per vedere insieme genitori e figli per una notte per le vie del centro storico di San Salvo con le attività commerciali aperte per “La Notte dei saldi”.

E’ l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che invita tutti in strada per una sera con le vetrine illuminate e i negozianti che praticheranno ulteriori sconti. Un’occasione per conoscere meglio il centro storico di San Salvo e magari fare dei buoni acquisti con la collaborazione e la competenza dei commercianti.

"A un mese esatto dalla partenza ufficiale dei saldi – tiene a dire l’assessore Oliviero Faienza – proponiamo per il secondo anno consecutivo “La notte dei saldi” perché con questo evento è l’occasione per riscoprire i negozi, con il vantaggio di trovare la merce in saldo, così le offerte sul mercato sono più invitanti rispetto al giorno di inizio".