L'interminabile telenovela estiva sembrerebbe essere giunta all'ultima puntata, la Vastese Calcio dovrebbe ripartire da dove aveva finito lo scorso campionato, più o meno con lo stesso organigramma.

Tra oggi e domani dovrebbe uscire un comunicato della società che ufficializzerà tutte le cariche e i programmi per la prossima stagione, dirigenti, allenatore e direttore sportivo compresi. I nomi certi ad oggi sono Giorgio Di Domenico presidente, Luigi Salvatorelli vicepresidente, Mario Bolognese presidente della Juniores e Dino Monteferrante segretario. Fuori Alfonso Calvitti dopo i tentativi fatti da alcuni dirigenti per cercare di coinvolgerlo nuovamente nel progetto.

Nonostante le molte parole di circostanza e l'apparente caos, il vecchio gruppo ha continuato a muoversi a fari spenti sondando nelle scorse settimane la disponibilità di giocatori, allenatori e direttori sportivi, in ballo per la panchina però non ci sarebbe solo uno tra Precali e Vecchiotti. Intanto la juniores è stata affidata a mister Nicola Di Martino e al vice allenatore Gennaro Migliaccio che sembravano ormai confermati a Cupello, dove lo scorso campionato hanno conquistato un sorprendente secondo posto nel torneo d'elite.

La prima squadra dovrebbe rivedersi in campo tra giovedì, venerdì o al massimo lunedì, ma non all'Aragona, che non è disponibile per via della semina effettuata nei giorni scorsi. Molto dipende anche dalla disponibilità del terreno di gioco, pare ci sia una possibilità per allenarsi per tutta la stagione al San Tommaso, campo gestito dal Vasto Marina. Se così fosse sarebbe un importante passo di ulteriore riavvicinamento tra le due società e perchè no, un segnale, anche se minimo, della possibilità, ad oggi meno remota del passato, di un futuro insieme, con un'unica squadra di calcio cittadina. Soluzione invocata da più parti per il bene del calcio a Vasto.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi nella serata di lunedì si sono incontrati il vicepresidente Luigi Salvatorelli e Attilio Di Stefano sul cui nome però non ci sarebbe il gradimento di tutte le componenti della società, anche sulla questione si attendono comunicazioni ufficiali. "Ci siamo incontrati ieri sera con Luigi Salvatorelli - conferma Di Stefano - penso che tra oggi e domani avremo delle novità, sia in senso positivo che negativo, al momento non c'è altro".

Nel frattempo si continuerà a parlare anche con altre figure interessate a dare una mano. La nuova/vecchia Vastese sarebbe dunque finalmente pronta per la prossima stagione. Il campionato, Avezzano a parte, è molto livellato, puntare al secondo posto non è utopia. Dipenderà ovviamente anche da quale sarà il budget a disposizione e dalle prossime mosse, non solo di mercato, ma soprattutto societarie.