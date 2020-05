Dal suo arrivo nel porto di Punta Penna Nave Galatea ha attirato l'attenzione di cittadini e turisti. Quasi 800 persone nello scorso fine settimana sono saliuti a bordo della nave idrografica della Marina Militare Italiana, accolti al comandante TV Alessio Sabatini e dal suo equipaggio. L'obiettivo della nave, nella sua permanenza a Vasto, è di compiere i rilievi del bacino portuale per poter poi dare origine ad una nuova carta nautica, strumento prezioso per la navigazione. Ma, tra un'attività e l'altra, c'è anche tempo per accogliere a bordo chi vuole vedere da vicino uno dei fiori all'occhiello della Marina, con le sue attrezzature tecnologiche ed incontrare i membri specializzati dell'equipaggio.

Insieme al comandante del Circomare di Vasto TV Giuliano D'Urso il comandante Sabatini ha accolto anche la visita dei giornalisti a cui ha esposto in maniera dettagliata le peculiarità delle attività svolte da Nave Galatea. Particolarmente interessante è la gestione delle manovre di questo che si configura come un catamarano, con i due scafi e le eliche poste a prua e poppa che permettono una grande agilità di manovra.

In questi giorni, sotto la responsabilità dell'idrografo TV Marco Filippone, gli uomini dell'equipaggio stanno effettuando i rilievi a terra e in mare, raccogliendo una gran quantità di dati che verranno poi analizzati, studiati ed elaborati al termine della navigazione per poter realizzare la carta nautica di Punta Penna, resa disponibile sia in formato cartaceo che elettronico.

Foto di Costanzo D'Angelo (Occhio Magico)

Nei due video la visita alla nave e l'intervista al comandante Sabatini.