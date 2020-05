Sarà Lido Acapulco-Termocenter la finale del Torneo piedi scalzi over 40 di beach soccer in corso a Vasto Marina.

Nelle semifinali Termocenter ha avuto la meglio sul Bar Histoniense per 6-0 con doppiette di Ottaviano, Lemme e Di Tullio. Nell'altra gara il Lido Acapulco ha superato 8-2 l'Ottica Romagnoli, in gol D’Ainzara, autore di 4 reti, Antonaci, Fruguglietti, Di Florio, Manes e doppietta di Massimo Baiocco.

La finale è in programma domenica 10 agosto alle ore 18.30, mentre alle 17.30 saranno in campo per il terzo posto Ottica Romagnoli e Bar Histoniense.