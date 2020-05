Riparte il calciomercato locale in vista della prossima stagione. Ecco tutti i movimenti delle squadre vastesi che prenderanno parte al campionato di di Eccellenza abruzzese 2014/2015. La pagina verrà aggiornata fino all'inizio del torneo, previsto a settembre, con gli acquisti e le cessioni delle quattro società della zona e sarà visibile nel box "in evidenza" in homepage a destra. In rosso i fuoriquota che quest'anno in Eccellenza sono i giocatori nati nel 1994, 1995 e 1996.



Cupello Calcio

Confermati: Antenucci E. (d), Zara (a), Di Santo (c), Martelli (d), Del Bonifro (d), Ottaviano Gi. (p), Fizzani (a), Tracchia (d), Capitoli (p)

Acquisti: Benedetti (d, Vastese), Berardi F. (d, Vastese), Avantaggiato (c, Vastese), Torres (a, Vastese), D'Antonio (c, Vastese), Quintiliani (c, Isernia), Galiè (c, Vastese), Pendenza (a, Capistrello), Di Croce (a, Vastese), Tucci (c, Val Di Sangro)

Cessioni: Fiermonte (d, Casalbordino), Lombardozzi (d, Casalbordino), Mirolli (c, Casalbordino), Sputore (a, Casalbordino), Di Pasquale (c, Casalbordino), Contigiani (c, Trigno Celenza), Garibaldi (p, Fossacesia), Ottaviano Ga. (c, Casalbordino), Cilli (p, Sporting San Salvo), Fonseca (c, Tre Ville), Pantalone (c, San Salvo), Musto (c, Borrello), Rossi (d, Sporting San Salvo), Muratore (d, Scerni), Di Lello (a), Alberico (a)

Allenatore: Giuseppe Di Francesco (confermato)





U.S. San Salvo

Confermati: Ramundo (d), Felice (d), Pollutri (d), Raspa (p), D'Aulerio (d), Del Borrello (c), Di Pietro (c), Izzi (d), Marinelli (a), Antenucci (a), Quaranta (c), Ciavatta (d), Argirò (c), Larivera (a)

Acquisti: Triglione (d, Vastese), Battista (c, Vastese), Cattenari (p, Campobasso), Pantalone (c, Virtus Cupello), Luongo (d, Puteolana), Di Ruocco (a, Vico Equense), Colitto

Cessioni: Mainardi (p, Fresa), Cappelletti (a), Lapiccirella (d), Vinciguerra (c), Fiore (c), Alberico (d, Montenero), Ferrante (c, Real Montalfano)

Allenatore: Claudio Gallicchio (confermato)

Vastese

Confermati: D'Adamo (c), Balzano (a), Soria (a), Irmici (d)

Acquisti: Napolitano R. (d, Vasto Marina), Antenucci (p, Vasto Marina), Stango (c, Vasto Marina), Spagnuolo (c, Vasto Marina), Piscopo (a, Bisceglie), D'Ambrosio (c, Manfredonia), Adriani (a, Torremaggiore), Bonuso (c, Pro Favara), Corbo (d, Manfredonia), De Vita (c, San Severo), Salcuni (c, Manfredonia), Dema (a, Celano), Leo (p, Fidelis Andria), Mascolo (d, San Severo), Giacchetti (d, Salernitana), Berardi G. (c, Virtus Cupello), Maimone (a, Sampolese)

Cessioni: Benedetti (d, Cupello), Berardi F. (d, Cupello), Avantaggiato (c, Cupello), Torres (a, Cupello), D'Antonio (c, Cupello), Triglione (d, San Salvo), Battista (c, San Salvo), Cialdini (p, Vasto Marina), Catenaro (d), Bruno (p), Miani (a, Pineto), Galiè (c, Cupello), Forte (a, Vasto Marina), Di Croce (a, Cupello), Cardone (d, Borrello), Schiavone (p)

Allenatore: Gianpietro Precali (nuovo)





Vasto Marina

Confermati: D'Alessandro (d), Di Biase (d), Monachetti (a), Nocciolino (d), Giuliano (d), Marinelli (c), Cesario (a), D'Ottavio (a), Labrozzi (c)

Acquisti: Lupo (c, Real Tigre), Napolitano L. (d, Altinrocca), Cialdini (p, Vastese), Schettino (d, Altinrocca), Lo Mele (d, Civitella Roveto), Volpe (c), Cataruozzolo (a, Lariano), Canosa (p), Forte (a, Vastese), Persichitti (d, Angolana), Maisto (a, Sporting Bellinzago), Cicatiello (c, Mariano Keller), Kamara (a, Frattese), Del Giudice (p), Febbrraro (d), Stigliano (d)

Cessioni: Stivaletta (c, San Nicolò) Menna (d, Avezzano), Napolitano R. (d, Vastese), Antenucci (p, Vastese), Stango (c, Vastese), Spagnuolo (c, Vastese), Benedetto (d, Montenero), Gaspari (p, Trigno Celenza), Iammarino (d), Manno (a, Silvi)

Allenatore: Luigi Baiocco (nuovo)