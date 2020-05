Per un Biagio Sergio che saluta c'è un Alex Martelli che arriva. La BCC Vasto Basket si sta avvicinando alla sua seconda stagione consecutiva in DNB con la dirigenza impegnata a rinnovare la squadra. Del quintetto titolare della passata stagione è rimasto solo Vincenzo Dipierro, mentre hanno salutato Di Carmine, Marinelli, Serroni e, ieri, Biagio Sergio, che torna nella sua Maddaloni. Dopo l'arrivo di Filippo Antonini, alla corte del presidente Spadaccini è arrivato ieri un altro giovane, il lungo Filippo Cordici, classe 1995, di cui la società vastese ha acquisito il cartellino.

Oggi un'altra pedina si aggiunge al roster che sarà a disposizione di coach Di Salvatore nella prossima stagione. Si tratta di Alex Martelli, ala classe 1991, proveniente da Lanciano, dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Per lui, cresciuto nelle giovanili della società frentana, anche assaggi di categorie superiori con il Teramo in serie A e il Chieti in DNA. Due anni fa, nei playoff persi dalla BCC Vasto Basket contro i lancianesi, Marteli fu tra i protagonisti delle due sfide.

Martelli e Cordici sono stati accolti con entusiasmo dalla società biancorossa, attenta in questa fase ad allestire una squadra pronta a lottare nel campionato di serie B con un occhio molto attento al bilancio. Nelle prossime settimane arriverà certamente qualche altro giocatore, con tutta probabilità un lungo di esperienza per garantire centimetri e fisico sottocanestro.

Il punto della situazione

Confermati: Dipierro, Ierbs, Di Tizio, Durini, Salvatorelli

Arrivati: Antonini, Cordici, Martelli

Partiti: Di Carmine, Serroni, Marinelli, Sergio