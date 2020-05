Al via lunedì pomeriggio la nuova stagione del Vasto Marina 2014/2014 che per il quarto anno consecutivo disputerà il campionato di Eccellenza.

Agli ordini dei mister Luigi Baiocco, Massimo Baiocco e Giancarlo Rapino, si sono allenati, oltre ai ragazzi della juniores, i nuovi acquisti Lorenzo Napolitano e Giuseppe Lupo e il confermato Rino Napolitano. Con loro anche l'ex Pro Vasto Fabio Mangiacasale, lo scorso anno all'Arzanese in C2, che non verrà tesserato ma ha chiesto di partecipare alla preparazione.

Presente anche Nando Giuliano che si legherà per un'altra stagione al club del patron Pino Travaglini. Niente da fare per Torres che nonostante la corte del Vasto Marina ha scelto Cupello. In porta dovrebbe invece essere tesserato uno tra Antenucci e Cianci, a centrocampo tra gli obiettivi c'è Luongo, mentre il nome della prima punta è ancora tutto da scoprire.