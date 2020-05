Due mercati serali in provincia di Chieti: la frutta si compra di sera Campagna Amica aperta fino alle 24.00. A San Salvo Marina e Casalbordino arriva l’estate a chilometro zero con i mercati serali di Campagna amica, che restano aperti dalle 18.00 a mezzanotte.

Stand di prodotti agricoli freschissimi, come verdura, ortaggi, pane, pasta, frutta, miele e ogni genere di alimento proveniente dalle campagne del vastese e dell’alto vastese. Un’oasi di genuinità che, in un tripudio di colori e profumi, attirerà i tanti turisti che vogliono apprezzare le produzioni locali comprandole direttamente dalle aziende produttrici.

L’appuntamento è ogni giovedì a Casalbordino lido fino alla fine di agosto, mentre a San Salvo marina sul lungomare gli stand fanno tappa lunedì, mercoledì e venerdì, sempre fino alla fine del mese. Nessuna interruzione per la stagione estiva, inoltre, per il mercato di Campagna Amica del venerdì mattina in piazza Brigata Maiella a Vasto e del lunedì mattina nel centro di San Salvo città (vicino al comune), ormai appuntamenti fissi delle 4 stagioni.

“I mercati serali sono ormai una tradizione dell’area vastese perché attirano soprattutto turisti a caccia di prodotti del territorio come ventricina, vino cotto, miele e formaggi freschi e stagionati - spiega il segretario di zona Giuseppe Di Pietro - Tutte produzioni rigorosamente locali, prodotte e trasformate direttamente in azienda”. Per il direttore provinciale di Coldiretti Chieti Giordano Nasini “l’esperienza dei mercati di campagna amica, che a Vasto esiste già da alcuni anni, si inserisce nel progetto economico di Coldiretti per la costruzione della filiera agricola tutta italiana”.

Oltre ai mercati estivi, Coldiretti Chieti ha organizzato anche due mercati ad evento: domani 6 agosto a Fallo (dalle 9 di mattina a mezzanotte) e l’8 agosto a Casoli per la manifestazione “Bancarelle sotto le stelle” dalle 18.00 a mezzanotte.