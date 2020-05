Ladri in azione ieri mattina all'alba presso il bar-ristorante Bianco Pineta di San Salvo Marina. Per i titolari dell'attività commerciale, oltre al furto subito, il sesto in pochi anni, anche la paura per le minacce ricevute dai tre malviventi quando li hanno sorpresi sul fatto. I rumori provenienti dal locale, di fianco al loro appartamento, avevano allarmato i due proprietari, che sono quindi andati a vedere cosa stava accadendo. Arrivati davanti alla saracinesca forzata hanno trovato i tre malviventi che, con passamontagna e guanti, stavano ammucchiando le cose da portare via.

Vedendo i due i ladri sono andati via, tornando poi indietro armati di spranghe e rivolgendo pesanti minacce, evidenziando un accento straniero, alla coppia che, a quel punto, ha preferito non agire piuttosto che rischiare di essere picchiati. I tre avevano svuotato i frigoriferi di generi alimentari e portato via i dei sacchi anche stereo e registratore di cassa. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri i ladri avevano fatto perdere le loro tracce.

Il titolare del Bianco Pineta, Pietro Izzotti, dopo l'ennesimo furto subito, lancia un appello a forze dell'ordine e istituzioni. "Tenete alta l’attenzione - ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero- , aiutateci ad andare avanti".