Una giornata per raccogliere fondi attraverso il suo sport. Così è nata l'idea di organizzare il Mundialito di calcio a 5 Lorenzo facci un goal che si è disputato sabato 2 agosto, presso il centro sportivo Promo Tennis di Vasto, dalle 15.00 alle 20.00.

Un torneo al quale hanno preso parte 8 squadre miste, di ragazzi e ragazze, con partite della durata di 30 minuti. Quota di partecipazione: 50 euro a squadra.

Tanti i partecipanti, alcuni dei quali impegnati nelle varie squadre locali della zona. Due i gironi da 4 squadre che avevano tutte l'obbligo di avere almeno una ragazza in campo. Le reti femminili valevano doppio.

Premiate per le prime 3 classificate e premio ricordo per tutte le squadre iscritte. Nonostante la giornata ideale per andare al mare e l'orario è stata alta l'affluenza di pubblico e la partecipazione, oltre 60 i giocatori in campo.

A vincere è stata la squadra Vecchie non glorie per Lorenzo, al secondo posto RoadToPhiladelphia, terza la BeatLeukemia. In campo anche Pro Lorenzo, TuBoys, ScoreGoalForUs, Virtus Lorenzo, Lorenzo Vinci Per Noi. Sante Mileno è stato premiato come miglior giocatore del torneo, Anna Mazzatenta miglior giocatrice, il premio fair play è andato ad Alberto Antenucci.

Un'iniziativa che fa onore ai due giovani organizzatori, Domenico Giacomucci e Marika Tiberio.

Sono stati raccolti 446,20 euro tra torneo e offerte di persone che non hanno partecipato. "Addirittura un nostro amico - spiega Marika - oltre a pagare la quota del campo a doppio ha versato anche altro nella nostra scatola. Ci teniamo a ringraziare Pino D'Alessandro della PromoTennis per la sua immensa disponibilità, appena gli abbiamo proposto l'iniziativa ha subito accettato senza nemmeno farmi finire di parlare. I campi sono stati forniti tutti gratuitamente, in un periodo in cui era in corso anche un torneo di tennis, questo fa capire la sua grande sensibilità. Inoltre volevo ringraziare Domenico Giacomucci che nonostante avesse come me molti impegni di lavoro, si è dato da fare tantissimo. Un grazie a tutti i partecipanti per la collaborazione e a Pino Massari che ha messo musica gratuitamente per tutto il pomeriggio. E' il primo torneo che organizzo, penso che l'iniziativa sia riuscita bene, ma vorrei avere qualche commento da parte dei partecipanti per sapere cosa ne pensano".

Come è nata questa iniziativa? "Ci è sembrato giusto muoverci - dice Domenico - per dare una mano ad un ragazzo in difficoltà tramite un torneo di calcio, un momento di aggregazione e divertimento. Anche se la quota per l'operazione di Lorenzo negli Usa è stata raggiunta, servono altri fondi per permettergli di rimanere lì. E' il minimo che potessimo fare nel nostro piccolo per sostenere la sua battaglia in modo concreto".