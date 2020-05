Dopo la retrocessione dello scorso anno il Monteodorisio Calcio è stato ripescato in Prima Categoria, soddisfatta la dirigenza che è al lavoro per allestire la squadra per la prossima stagione. Non ci sarà dunque il derby contro l'Odorisiana vincitrice della Terza.

La Figc Abruzzo ha dato parere favorevole, i biancoverdi disputeranno dunque un'altra stagione in Prima. Riaperti fino all'8 agosto i termini per l'iscrizione alla Prima con l'obiettivo di ripristinare l'organico a 80 squadre.

In Seconda Categoria è stato ripescato il Carunchio prima tra le squadre che hanno disputato i play-off di Terza. Nella categoria superiore ritroveranno l'altra squadra paesana, il Mario Turdò. Anche in Seconda le iscrizioni sono riaperte fino all'8 agosto ma potrebbe esserci un girone in meno rispetto alla scorsa stagione, quando erano 8. Interessato al ripescaggio anche il Real Porta Palazzo, che ha presentato domanda.