Due giovani registi vastesi, un cortometraggio girato a Vasto, che mette in risalto e promuove le bellezze del nostro territorio, con la presenza nelle vesti di "attori" di vari ragazzi e personaggi locali.

Stiamo parlando di Novantagradi, opera prima di Alessandro Sisti e Pierluigi Patella visibile sul sito infinitytv (clicca qui) dove il corto può anche essere votato fino al 25 settembre.

Dopo aver portato a termine il lavoro, ed essere stati selezionati per partecipare all’Infinity Film Festival, concorso online della costola on demand di Mediaset, il prossimo obiettivo è infatti il Festival del Film di Roma, al quale potranno partecipare i tre cortometraggi più votati.

Oltre alla rassegna cinematografica della capitale, nella sezione dedicata ai giovani, i lavori saranno presentati anche in varie rubriche dedicate delle reti Mediaset.

"Sarebbe davvero bello portare Vasto ed i suoi luoghi, oltre al lavoro di circa trenta persone, in tutta Italia e, perché no, anche all'estero. Contiamo sul vostro aiuto, ci servono i vostri voti per continuare ad alimentare il nostro sogno. Un grazie sincero a tutti quelli che ci daranno una mano", dichiarano Sisti e Patella.

Il cortometraggio è stato girato a Vasto nel mese di maggio, permettendo ai due giovani registi di realizzare il loro primo obiettivo: quello di girare un corto nella propria città, insieme ad altri ragazzi vastesi come loro.

Nella videogallery il trailer ufficiale di Novantagradi.

