Incendio questa mattina, attorno alle 12, nei pressi del viadotto Histonium, nei pressi del tratto di via Istonia che si immette nella rotatoria di piazza Verdi. Una pattuglia della Polizia Municipale, risalendo da Vasto Marina ha notato del fumo provenire dal vallone su cui si alza il viadotto. Si sono quindi fermati e hanno visto un principio d'incendio, dando quindi subito l'allarme ai Vigili del fuoco. In pochi secondi, però, le fiamme si sono propagate grazie all'abbondante presenza di sterpaglie, raggiungendo diversi metri di altezza. Il traffico in salita è stato deviato sul viadotto, mentre a piazza Verdi è stato bloccato l'accesso in via Istonia. Molta preoccupazione per gli abitanti delle abitazioni circostanti fino a quando i pompieri, scesi nel vallone, non hanno domato l'incendio.

Le sterpaglie bruciate hanno evidenziato una notevole quantità di rifiuti presenti lungo la discesa. Bidoni, oggetti metallici, scarti edilizi e tanto altro, perfino una rete metallica, gettati dai soliti incivili, che fanno il paio con il materiale abbandonato dalla parte opposta della strada, ai piedi dei pilastri del viadotto. Anche qui, come sta avvenendo in altre parti della città, sarà necessario adoperarsi per un'azione di bonifica, sperando poi che i cittadini non tornino ad inquinare.