Si è svolta ieri sera presso l'Arena alle Grazie la 39ª edizione della Festa del Ritorno, organizzata dall'associazione Pro emigranti e dal Comune di Vasto, con il giusto connubio tra momenti di spettacolo e riflessioni sul senso dell'emigrazione ed un pensiero ai tanti vastesi che sono in giro per il mondo e che, quando possono, tornano nella terra di origine. Ospite d'onore, nell'anno in cui festeggia il 25° del gemellaggio Vasto-Perth, è stato Michael Sutherland portavoce del Parlamento del West Australia, premiato dal sindaco Lapenna e dal presidente dell'associazione Pro Emigranti Gianni Petroro con un quadro del pittore vastese Nicola D'Adamo.

Momenti di intrattenimento affidati al cabarettista Faustino, alla Compagnia delle Erbe e alla potente voce del tenore Piero Mazzocchetti, presente anche come testimonial dell'abruzzesità nel mondo, con i suoi concerti sempre molto apprezzati in particolare nelle comunità italiane all'estero.

Come da qualche anno a questa parte sono stati poi consegnati i premi "Teniamoli d'Occhio", dedicati ai giovani vastesi che, nel rispetto campo, si stanno facendo valere contribuendo a portare il nome della città d'origine in Italia e all'estero. La targa ricordo è andata a Gaia Smargiassi, giovane campionessa di tennistavolo, già nel giro della nazionale giovanile, la più giovane premiata in tutte queste edizioni del premio, al professore Emanuele Felice, docente presso l'università di Barcellona e autore del libro "Perchè il Sud è rimasto indietro" che sta ottenendo ottimi riconoscimenti di pubblico e addetti ai lavori. Sempre per il mondo dello sport è stata premiata la giovane ginnasta Valeria Lombardi che vanta già un palmares inviadibile, poi Filippo D'Adamo, ingenere nel campo automobilistico, passato dalla Lamborghini alla McLaren e infine il giovane artista Arron Domenico Khawaja.

Foto di Gianfranco Daccò e Nicola Cinquina - Video di Vastonewsradio