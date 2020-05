Dopo due stagioni al Vasto Marina, il giovane centrocampista vastese Cristian Stivaletta, classe '95, è passato al San Nicolò, squadra della frazione di Teramo che lo scorso anno ha dominato l'Eccellenza abruzzese, perdendo l'unica partita in campionato proprio contro il Vasto Marina, e sarà ai nastri di partenza della Serie D.

Stivaletta, scuola Virtus Vasto, è uno dei migliori talenti del nostro territorio, è arrivato al Vasto Marina due anni fa, dopo un'esperienza di una stagione negli allievi nazionali della Virtus Lanciano. Al termine della stagione 2013/14 ha vinto, precedendo 190 giocatori, il Trofeo Giovane Promessa, riservato al miglior giovane del campionato di Eccellenza abruzzese. Ha patto parte della rappresentativa abruzzese juniores al Torneo delle Regioni 2014.

Dopo aver collezionato molte presenze in prima squadra in Eccellenza e aver vinto due titoli regionali nel campionato juniores d'elite, è partito in ritiro con la sua nuova squadra a Castel del Monte, in provincia dell'Aquila, dal 23 al 31 luglio, agli ordini di mister Massimo Epifani. Domenica sera a Teramo ha affrontato in un triangolare il Pescara, partendo titolare, e i padroni di casa che hanno in rosa un altro vastese: Nicola Fiore, autore della prima rete della vittoria della propria squadra contro i cugini.

Come è stato il primo impatto con il calcio di un club di Serie D?

Per il momento non ancora riesco ad esprimermi al meglio per la stanchezza, ma con il passare dei giorni mi metterò in forma.

Come sono stati questi giorni di preparazione?

E' stata dura, soprattutto i primi giorni, ci siamo allenati sia la mattina che il pomeriggio. Si respira un bel clima, c'è un bel gruppo.

Come si svolge una giornata tipo in ritiro?

Sveglia alle 7.30, dalle 8.00 alle 8.30 c'è la colazione, alle 9.00 al campo, 9.30 si inizia l'allenamento, alle 12.30 pranzo, poi riposo fino alle 15.45 e alle 16.00 si tornai in campo per la seduta pomeridiana che inizia alle 16.30. Alle 19.45 la cena e alle 22.30 tutti in camera.

Che differenze ci sono di preparazione e organizzazione?

Il livello di gioco, anche negli allenamenti, si va a tremila all'ora.

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

L'obiettivo iniziale è quello di guadagnarmi il posto, poi penserò al resto, non sarà di certo facile, ma darò il massimo per convincere il mister a darmi fiducia.

Come ti trovi con l'allenatore e i nuovi compagni?

Bene, è un bel gruppo, si vede che il mister è molto preparato, uno che ha giocato a calcio a livelli importanti.

C'è un compagno di squadra che ti ha particolarmente impressionato?

No, sono tutti di categoria.

Il tuo amico di quartiere Cattafesta ti ha già dato qualche consiglio sulla Serie D?

Io e Lorenzo siamo cresciuti insieme all'Incoronata, non è da escludere, visto che lo scorso anno è stato mandato in prestito in D che ci si possa sfidare o perchè no, giocare insieme un domani. Comunque mi ha detto che il campionato non è facile, è molto combattuto e pieno di cattiveria agonistica.

Dove potete arrivare tu e la squadra?

Il più in alto possibile con la squadra e personalmente mi auguro di giocare bene e segnare.

Quanto ti peserà la distanza da casa?

Mi sento pronto, a parte la mia famiglia mi mancherà sicuramente il mio compagno di vita Christopher D'Alessandro, ma ce la farò.

Dove vivrai durante la stagione?

A San Nicolò, sopra il ristorante dove mangiamo, insieme ad altri 4-5 compagni di squadra.

La D è solo un piccolo passo, vuoi ringraziare qualcuno per essere arrivato qui?

Dopo due anni di Eccellenza ho ritenuto opportuno dover affrontare la Serie D, ringrazio sia il Vasto Marina per avermi fatto crescere che il San Nicolò per avermi offerto questa opportunità fondamentale per imparare e maturare, per me è solo un punto di partenza, non ho fatto nulla e non mi sento assolutamente arrivato.