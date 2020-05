Resi noti dalla Figc Abruzzo i primi impegni ufficiali di Coppa Italia di Eccellenza per la prossima stagione. Nel primo turno sono previsti come al solito 6 gironi da tre squadre.

Nel triangolare B ci sono Vasto Marina e San Salvo che si affronteranno all'Aragona domenica 24 agosto alle 16.00, oltre al Cupello Calcio che riposa.

La Vastese, della quale non si conosce ancora nulla in merito al futuro, è inserita nel triangolare C e nel primo turno, 24 agosto ore 16.00, andrà a Francavilla, riposa il Borrello. Il 31 agosto e il 10 settembre, sempre alle 16.00, le altre due gare per tutti i gironi.

La formula di svolgimento dei triangolari di Coppa Italia. Nella seconda gara riposerà la squadra che avrà vinto la prima la gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

La terza gara verrà giocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate.

Per determinare la squadra vincente il triangolare, in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto:

1. della migliore differenza reti;

2. del maggior numero di reti segnate;

3. del risultato ottenuto nel confronto diretto;

4. del sorteggio.

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori, secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.