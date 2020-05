Dal 12 al 14 settembre prossimi San Salvo ospiterà la prima “Festa dello Sport” promossa dal Comune di San Salvo con il contributo della Special Olympics Team Chieti. Tre giorni di sport all’insegna dell’inclusione sociale dei diversamente abili che prevede la presenza di 1.300 atleti attraverso 41 società sportive che hanno aderito all’iniziativa, per un evento unico nel suo genere in Abruzzo. A illustrare il programma della manifestazione, che si caratterizzerà con lo slogan “Lo sport è inclusione, iniziamo da noi”, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, l’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia e il presidente provinciale della Sport Olympics Carolina Intoccia, l’assessore provinciale Tonino Marcello e gli assessori comunali Giancarlo Lippis e Maria Travaglini.

La Festa dello Sport si aprirà il 12 settembre allo stadio comunale Bucci con la parata di tutti i partecipanti e l’accensione del braciere dell’amicizia e con tre testimonial di prestigio ed abruzzesi come i fratelli Luca e Ivano Pizzi, campioni del mondo paralimpici di ciclismo tandem e Pierpaolo Addesi campione italiano paralimpico di ciclismo su strada. Le gare si svolgeranno nella giornata del 13 mentre altre iniziative per coinvolgere la città sono in programma per domenica 14.

"È un evento unico quello che abbiamo in programma per settembre – ha esordito il sindaco – che fa il paio con il Festival alternativo delle arti e che dimostra come San Salvo sia una città in movimento. Festa dello Sport che è il risultato di un lavoro organizzativo partito da lontano e che si è potuto realizzare grazie all’approvazione del bilancio comunale nei tempi e nelle modalità che lo hanno caratterizzato". Festa dello Sport che si articolerà in una città la quale storicamente celebra l’integrazione sociale, culturale e che ha sempre dimostrato spirito di solidarietà.

Il primo cittadino ha ribadito come l’Amministrazione comunale sia attenta alle politiche di inclusione sociale anche attraverso un evento sportivo che ha consentito di approfondire ulteriormente le tematiche legate alla disabilità ed ha ringraziato tutte le associazioni che hanno aderito alla prima Festa dello Sport. "Questa amministrazione – ha aggiunto il sindaco – vuol portare avanti politiche di inclusione sociale nella consapevolezza che San Salvo non può essere una città civile e moderna se non diamo risposte alle problematiche del mondo della diversa abilità per la considerazione che merita. Lo sport è un’attività che deve coinvolgere tutti con il suo valore sociale – ha spiegato l’assessore Chiacchia – e sono due i messaggi che vogliamo lanciare: l’importanza dell’inclusione sociale dei diversamente abili e un no al doping come scorciatoia per ottenere risultati".

Per la presidente Incoccia il primo successo di questo evento è l’immediato e spontaneo coinvolgimento di tutte le associazioni cittadine ed ha invitato adulti e giovani a mettersi in gioco dando la loro disponibilità come volontari "perché abbiamo bisogno di risorse umane per rendere efficiente questa nostra grande festa dello sport". Special Olympics st diffondendo sempre più la pratica dello sport per le persone con disabilità. Oggi è presente in 180 Paesi con 3 milioni di atleti coinvolti.

Tra gli appuntamenti la presenza della Nazionale calcio a 5 ipovedenti, lo spettacolo con le mongolfiere nella villa comunale, il concorso fotografico con lo scatto migliore che sarà utilizzato come immagine simbolo della prossima edizione e una lotteria di beneficenza a contributo libero per una manifestazione che è l’ennesima occasione per promuovere la Città di San Salvo.

Sponsor principali la Pilkington Italia spa e la Denso. Un ringraziamento particolare alle associazioni di volontariato Valtrigno, Cb San Vitale e la Croce Rossa Italiana di San Salvo.