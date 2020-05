Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana di beach soccer giovedì 4-3 contro i campioni d'Italia in carica di Milano l'Happy Car Sambenedettese di Peppe Soria si ritroverà nuovamente in finale oggi alle 17.30 a Catania contro la formazione lombarda, questa volta in palio c'è lo Scudetto del beach soccer.

Nella prima partita dei quarti di finale disputata venerdì i marchigiani hanno superato 4-3 i padroni di casa della Domusbet Catania mentre sabato in semifinale, sotto di due gol, hanno sconfitto l'Anxur Trenza di Terracina 5-2. Per la Sambenedettese è la prima finale nella sua storia.

Soria e compagni saranno in campo alle 17.30 contro Milano, che ha eliminato in semifinale Viareggio, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport 2.

Per il pivot vastese, che nella manifestazione ha messo a segno 5 reti, la possibilità di vincere un altro Scudetto, dopo quello conquistato nel 2009 con la Pro Vasto.