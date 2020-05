È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santo Spirito di Pescara il 22enne motociclista coinvolto ieri in un terribile scontro in contrada Martina a Pollutri. Le sue condizioni, dopo l'impatto della sua moto Aprilia contro la Fiat Seicento, erano apparse subito gravi ai soccorritori.

3 agosto. È stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale di Pescara G.C., 22 anni, il motociclista che questo pomeriggio,in contrada Martina, a Pollutri, attorno alle 18, si è scontrato mentre era in sella alla sua Aprilia con la Fiat Seicento guidata da un uomo del posto, R.M. le sue iniziali. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dello scontro, la moto procedeva in direzione Pollutri, l'auto nel senso contrario e doveva svoltare per immettersi in una strada secondaria.

Lo scontro è stato molto violento, tanto che la forcella della moto si è spezzata. Il giovane è stato sbalzato via ricadendo a diversi metri di distanza. Gli abitanti della contrada si sono subito allarmati e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed è stata fatta alzare in volo l'eliambulanza, su cui il 22enne è stato caricato per essere trasferito al Santo Spirito di Pescara. Il guidatore della Seicento è stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Sono intervenuti in contrada Martina i carabinieri della stazione di Casalbordino, che hanno effettuato i rilievi nell'area dell'incidente per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Scossi per l'accaduto gli abitanti di contrada Martina, che ben conoscono le due persone coinvolte nello scontro. Sono ore di preoccupazione per amici e parenti del 22enne viste le sue gravi condizioni.