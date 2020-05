Sono 68 anni e se non è un guiness dei primati poco ci manca. Raffaele Lanzetta e Mafalda Bologna hanno festeggiato un altro anniversario di matrimonio tagliando il ragguardevole traguardo dei 68 anni.

Si sono infatti sposati il 1 agosto del 1946, circa un anno dopo la seconda guerra mondiale e da allora hanno condiviso un lungo percorso contrassegnato da momenti più o meno felici, ma sono riusciti a superare ogni difficoltà con quell' amore che ancora li lega.

Raffaele Lanzetta, 88 anni, per 60 anni è stato barbiere in città e in tanti sono passati sotto il taglio delle sue forbici, Mafalda Bologna, 84 anni, ha lavorato con la qualifica di cuoca presso l'ospedale civile di Vasto.

A loro gli auguri di tutta la famiglia.