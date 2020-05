Wise SGR S.p.A. per conto del fondo mobiliare chiuso Wisequity III, insieme a Leonardo Valenti e al management team che gestisce la Biolchim SpA, ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale della società Cifo Spa.

Cifo, fondata e guidata da Romano Ghedini è uno storico marchio nel settore dei fertilizzanti speciali, ove la Biolchim opera in Italia da ormai 40 anni ed è oggi presente in più di 50 paesi, sia attraverso proprie filiali che con consolidate partnership commerciali.

Oltre alla presenza nell’agricoltura professionale, Cifo è il marchio di riferimento in Italia del segmento “Home & Garden” con una notorietà del marchio e una presenza commerciale capillare, senza uguali nel segmento. CIFO che, come BIOLCHIM, ha sede in provincia di Bologna, ha chiuso il 2013 con un fatturato di circa € 28 M.ni

Il gruppo, composto dalle due società è guidato dall’Amministratore Delegato Leonardo Valenti e dai vastesi Antonio Di Nardo Direttore Sviluppo Prodotti nonché Direttore Commerciale Italia e da Sergio Di Giacomo Direttore Finanziario e dal pescarese Alessandro Priscilli Direttore di stabilimento.

Il gruppo, si pone tra i primi operatori mondiali nel segmento dei fertilizzanti speciali, con un fatturato di circa 75 M.ni di € e nel rispetto dell’identità e della specificità di ciascuna azienda, avrà la possibilità di raddoppiare gli sforzi per lo sviluppo di nuovi prodotti, l’apertura di nuovi mercati, contando su una assoluta leadership nel mercato italiano nonché su una gamma di prodotti di grande spessore in termini di ampiezza e qualità delle soluzioni proposte per i propri clienti.

L’operazione verrà finanziata, oltre che da un apporto di capitale da parte degli attuali soci di Biolchim, anche attraverso un finanziamento a lungo termine da parte del gruppo Unicredit.



Wise ed il management Team sono stati assistiti da Andrea Accornero, Moira Gamba, Davide D’Affronto, Ilaria Griffo e Alessandro Capogrosso di “Simmons&Simmons” in qualità di consulenti legali; da Roberto Spada e Luca Guarna dello “Studio Spadacini” in qualità di consulenti contabili e fiscali; dall’ Avv. Argentino Ottaviano, dal dott. Massimo Mili e dal Lab Analysis per quanto riguarda le due-diligence nonchè da Gilberto Baj Macario di “Fineurop Soditic” in qualità di advisor finanziario.