Ancora una volta i titolari dei distributori automatici di via Giulio Cesare, di fronte all'ufficio postale, si trovano a dover fare i conti con un atto di barbarie. Due notti fa, qualche minuto prima della mezzanotte, le telecamere hanno ripreso l'azione di un gruppo di giovani che, dopo aver regolarmente acquistato un the freddo, si è "divertito" a rompere il vetro esterno del dsitributore. Questione di attimi e poi sono andati via. Non hanno portato via nulla, anche perchè i dsitributori hanno due vetri di protezione per la merce, ma si sono "accontentati" di aver danneggiato la macchinetta.

Così, ieri mattina, a Michele Monteferrante non è restato altro da fare che sistemare un cartone di protezione in attesa del tecnico per la sostituzione del vetro e rammaricarsi per questo ennesimo episodio che li colpisce, il quinto nel giro di pochi mesi, nonostante abbiano sistemi di allarme e videosorveglianza.