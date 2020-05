Questa mattina Davide Barone e Roberto Gualà partiranno per una nuova avventura in sella alla loro inseparabile Vespa. I due amici e soci del Vespa Club Vasto, appena possono montano in sella e partono lungo le strade d'Italia, nel segno della passione per la storica moto della Piaggio e del divertimento. L'ultima "impresa" li aveva portati fino all'Isola del Giglio, un viaggio anche per rendere omaggio alle vittime della Costa Concordia.

La partenza per l'isola del Giglio (clicca qui)

Questa volta toccheranno invece molte località di Abruzzo, Molise e Puglia, approfittando di questa estate che sembra essere finalmente arrivata. Le loro tappe sono programmate ma, qualora fosse necessario, sono sempre pronti a fronteggiare ogni situazione con la loro tenda. A Davide e Roberto, che come sempre porteranno ben in evidenza il marchio del Vespa Club Vasto, l'augurio di buon viaggio di tutti i vespisti del territorio.