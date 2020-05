Dopo le lanterne, lanciate a decine nella notte dei desideri, sono state le mongolfiere ad illuminare la spiaggia di Vasto Marina. Si è svolto ieri, presso lungomare Duca degli Abruzzi, il 1° festival delle mongolfiere Città del Vasto, organizzato da Dario Da Roit con il patrocinio del comune di Vasto. Nel tardo pomeriggio sono iniziate le operazioni di allestimento nell'area grandi eventi della spiaggia di Vasto Marina, con l'attenzione degli operatori rivolta ala forza del vento. Quando la prima mongolfiera si è staccata dal terreno le tante persone presenti l'hanno ammirata affascinate. Per evidenti questioni di sicurezza le mongolfiere, che col passare dei minuti sono divenute quattro, erano vincolate al suolo, quindi potevano alzarsi in verticale per una decina di metri o poco più. In tanti, però, hanno potuto provare l'emozione di salire gratuitamente a bordo del cesto di vimini e alzarsi in volo ammirando tutti dall'alto.

Con l'arrivo della notte le quattro mongolfiere, illuminate dalle fiamme necessarie per il loro volo, hanno offerto uno spettacolo suggestivo a chi si è fermato per ammirarle. Il tutto accompagnato dalla musica dei dj Antonio Altieri e Gianluca D'Ovidio, dal pasta party a cur dei cuochi di Villa Santa Maria e dalle dolci scrippelle preparate dai volontari della parrocchia San Marco. La sicurezza è stata garantita dalle forze dell'ordine e dal gruppo comunale di protezione civile, mentre la PC Valtrigno si è occupata dell'assistenza sanitaria.

La serata si è conclusa con le quattro mongolfiere "illuminate" nel cielo vastese e con l'appuntamento ad una prossima edizione, che magari potrà vedere le "macchine volanti" salire liberamente in cielo per reglare uno spettacolo ancor più bello di quello ammirato nella serata del 2 agosto.