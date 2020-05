Al flash mob organizzato dal Movimento 5 Stelle sulla spiaggia di Vasto Marina per dire "no" alle nuove trivellazioni petrolifere in Adriatico era presente anche il senatore Gianluca Castaldi.

Nel giorno di stop dalle lunghe sedute a Palazzo Madama il senatore pentastellato analizza quanto accaduto nei giorni scorsi in aula durante le discussioni e le votazioni sulla riforma del Senato, con i toni più che accesi dopo che il governo è andato sotto con il voto segreto, suscitando la soddisfazione delle opposizioni.

Domani, lunedì, si tornerà in aula per riprendere i lavori ma, come speiga Castaldi, il Movimento 5 Stelle non parteciperà alle votazioni sulle riforme.