È la Procura di Isernia ad indagare sull'incidente aereo avvenuto a Carovilli. Due giorni fa l'Amx dell'Aeronautica Militare, pilotato da Francesco Sferra, originario del paese molisano e residente a Vasto, si è schiantato sulla collina di località Castiglione, con il pilota che è riuscito a salvarsi eiettandosi dall'abitacolo. Dalle prime indagini emerge un'avaria a un motore.

"Non ci sarebbero responsabilità del pilota - ha detto il Procuratore di Isernia, Paolo Albano in una dichiarazione riportata dall'Ansa - i carabinieri stanno effettuando i rilievi sul posto e quello che sta emergendo ci porta verso la direzione di un probabile guasto al velivolo". La Procura non ha disposto il sequestro dell'area che, comunque, la notte scorsa è stata piantonata, secondo prassi, da quattro militari dell'aeronautica. "Non c'è necessità di disporre un sequestro - ancora il Procuratore - abbiano solo circoscritto la zona dove stiamo effettuando i rilievi". Il Procuratore ha, inoltre, chiarito che: "la Procura Militare non è interessata al caso. Al momento - ha precisato - non si configura alcun reato militare".

Il capitano Sferra, dopo essere stato ricoverato al Veneziale di Isernia, con lievi escoriazioni e qualche ustione al viso, è stato trasferito all'ospedale militare di Roma. L'aeronautica ha aperto un'inchiesta interna affidandola a una Commissione composta da quattro militari che, in giornata, effettueranno il primo sopralluogo da terra sulla collina di Castiglione. "Siamo in attesa di conoscere i risultati dell'inchiesta" - ha detto il Colonnello dell'Am, Achille Cazzaniga delegato ai rapporti con la stampa. Sferra era partito da Pratica di Mare ed era diretto a Treviso.

"La Commissione - ancora Cazzaniga - analizzerà il piano di volo e i resti del velivolo per capire cosa è accaduto. Prima di fare ipotesi attendiamo i dati oggettivi". "Siamo assolutamente trasparenti - ha aggiunto il Colonnello Cazzaniga - appena sapremo qualcosa vi sarà comunicato. L'Aeronautica è una grande famiglia, siamo contenti che non si sia fatto male nessuno, che il pilota sta bene e che recupererà in fretta".