Bilancio tutto sommato positivo per gli atleti vastesi agli assoluti estivi di nuoto che si sono svolti nei giorni scorsi a Roma. Una competizione nazionale buona per testare la condizione in vista degli appuntamenti clou della stagione estiva. Per la prima volta Giulia De Ascentis e Nicolangelo Di Fabio sono scesi in vasca per difendere i colori dei gruppi sportivi delle forze armate di cui sono entrati a far parte, pur restando affiliati alle loro precedenti società sportive. Giulia De Ascentis, che gareggia per il gruppo sportivo della Forestale (doppio tesseramento insieme al Circolo Canottieri Aniene), ha conquistato due podi, 3ª nei 100 rana e 2ª nei 200 rana, nonostante l'ultimo mese sia stato per lei più che tribolato a causa di problemi di salute legati a malattie esantematiche che l'hanno costretta a cure antibiotiche. Nononstante ciò Giulia De Ascentis ha continuato ad allenarsi con grinta e costanza, riuscendo a scendere in vasca e cogliere buoni risultati nonostante non fosse al top della condizione. Ora, che il conto con la sfortuna sembra essere stato saldato, avrà 15 giorni per prepararsi al meglio all'avventura degli Europei di Berlino cui prenderà parte con la nazionale italiana.

Due finali A disputate, con un 8° posto nei 200 stile e un 7° nei 400 per Nicolangelo Di Fabio, entrato nel gruppo sportivo dell'Esercito (per lui tesseramento anche con il Team Nuoto Sport Management).

Il 18enne cupellese, reduce dagli europei juniores in cui ha raccolto 3 medaglie, sarà in vasca anche nei prossimi giorni per i campionati giovanili, dove si farà certamente valere. E poi, guidato dal suo tecnico, il professor Domenico D'Adamo, potrà prepararsi per la spedizione a Nanchino, dove sarà tra i protagonisti della squadra azzurra alle olimpiadi giovanili. Per lui sarà un crescendo di gare così da farsi trovare pronto alla rassegna olimpica giovanile che prenderà il via il prossimo 11 luglio. Altra esperienza internaizonale importante dopo i mondiali juniores della scorsa stagione a Dubai, per lui che è uno degli atleti inserito nel progetto della Federnuoto in vista delle Olimpiadi di Rio 2016.

Si è ben comportato anche Fabien Marciano, altro atleta tesserato per il Team Nuoto Sport Management. Per lui un 27° posto nei 100 stile libero, dove però ha migliorato il suo tempo di accesso alla gara, 51''50 contro il 51''59 di ingresso. Miglioramento per il nuotatore classe 93 anche ni 400, chiusi al 6° posto in 3'57''44, contro il 3'58''69 di accesso. Marciano ha ottenuto anche l'11° posto nei 200 stile libero.