Da Domenico Di Tullio riceviamo e pubblichiamo la segnalazione sulle condizioni in cui versano i bagni del cimitero di Vasto.

"Quel bagno viene usato da molti, soprattutto dagli anziani che vanno a fare visita ai loro cari, ma anche da tante persone che scedono dai pullman e non possono recarsi ai bagni del terminal in quanto chiusi e mai riaperti. Non sarebbe il caso di tenerli piu puliti? Il problema dei piccioni è stato risolto?

L'amministrazione comunale veda come sono ridotte le tombe dove i piccioni fanno i loro bisogni. Una volta per tutte non sarebbe il caso di prendere provvedimenti?".





Domenico Di Tullio

