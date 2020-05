Nella suggestiva cornice dell'Azienda vitivinicola Sergio Del Casale a Vasto il professor Emanuele Felice ha parlato di storia economica presentando il suo libro Perchè il Sud è rimasto indietro edito da il Mulino. Il suo libro, di cui si è parlato sui più importanti quotidiani italiani e oggetto di un lungo ciclo di presentazioni, continua a raccogliere anche i favori del pubblico poichè affronta temi sociali ed economico-storici di notevole importanza per cercare di capire come mai la nostra bella Italia, ad oltre 150 anni dalla sua unità, viaggi ancora a due distinte velocità. Ad introdurre la serata è stato Giorggio Di Domenico, mentre Christian Lalla ha moderato la presentazione.

Il libro non lascia al lettore eccessive speranze che le cose migliorino nel breve periodo e che il divario che oggi esiste tra Nord e Sud del Paese possa essere colmato in tempi ravvicinati. Molto dipenderà dalle istituzioni che governano il Paese e dalle scelte di politica economica che verranno messe in atto pur in presenza di una crisi globale del sistema occidentale che sta deprimendo da diverso tempo le economie dei principali Paesi industrializzati. Platea attenta con diversi interventi a fine presentazione a sottolineare l'interesse del pubblico convenuto ai temi trattati nel libro da Emanuele Felice.

Spazio al confronto con Emanuele Felice anche durante la cena curata dallo chef Angelo Pastore e gli apprezzati vini offerti dalla cantina Del Casale. Continuerà la serie di incontri "A cena con l'Autore" con altri due appuntamenti in programma in questo mese di agosto con la presentazione di altri due autori abruzzesi in altrettante suggestive ed affascinanti location del nostro meraviglioso territorio.