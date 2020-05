Dopo il successo della prima serata, sabato 2 agosto alle 21.30 al Porto Turistico Marina Sveva tornerà ad essere protagonista la musica per il secondo dei tre concerti Notti di Note: questa volta il pubblico potrà lasciarsi andare al ritmo brasiliano del bossa nova.



Come per gli altri appuntamenti della rassegna promossa dalla nuova struttura di Marina di Montenero di Bisaccia, sul palco saliranno musicisti di alto livello. Il Quartetto string bossa è composto da Chiara Izzi (voce), Antonio Parascandolo (mandolino), Nicola Cordisco (chitarra) e Nicola Corso (contrabbasso). A presentare la serata sarà Francesca Iannetta. Verranno eseguiti alcuni dei brani più belli del repertorio bossa nova come Desafinado, Chega de saudade e One note samba, in una versione speciale con il coinvolgimento del mandolino.

Il genere bossa nova nasce in Brasile alla fine degli anni ’50 e trae origine dalla samba, in particolare nella forma samba canção, ma è anche ispirato dalla “rive gauche” francese, dalle atmosfere minimaliste di certa musica europea e statunitense dell'epoca. Risente di influenze jazz e per questo da molti viene proprio considerato una miscela di samba e jazz. Da questa commistione emerge una samba suonata in modo generalmente minimalista, spesso soffuso, senza troppa enfasi vocale e vibrato, dal ritmo lento ma con un incedere comunque incalzante, tipico del modo di suonare di João Gilberto, uno dei fondatori del genere insieme a Antonio Carlos Jobin e Vinicius de Moraes.

Spazio dunque alle melodie dal sapore brasiliano per una nuova suggestiva serata in riva al mare: l’appuntamento è per il 2 agosto alle 21.30 nella splendida cornice del Porto Marina Sveva che, oltre ad offrire una vasta gamma di servizi per i diportisti, vuole essere un punto di riferimento per l’intero territorio, per turisti e non solo. Il tris di concerti Notti di Note si chiuderà poi il 16 agosto con un appuntamento interamente dedicato alla musica napoletana.