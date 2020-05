Oggi, 2 agosto 2014, dalle ore 8.00 riapre, dopo circa un anno di inattività, il Parcheggio D'annunzio di Via Silvio Pellico a Vasto. Una struttura di 110 posti auto annessa al Centro Polisportivo e all'Istituto San Gabriele che serve però anche una consistente clientela occasionale che approfitta della naturale posizione strategica a ridosso del centro storico e del mercato del sabato.

L'area è anche vicina ad una zona commerciale di altissimo flusso e ad enti ed uffici che sono situati anche al lato opposto del parcheggio sulla Via Michetti e Via Alfieri in quanto il Parcheggio da sempre è dotato di una Uscita/ingresso pedonale che conduce proprio in quella zona.

La proprietà ha deciso di investire sulla struttura dotandola oltre che di un sistema completamente automatizzato all'avanguardia e di elevatissima tecnologia anche di un videocontrollo totale affidato ad una rete di ben 16 telecamere che controllano l'area di sosta 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno.

Il nuovo sistema automatizzato si basa sul controllo degli accessi tramite tessere di prossimità che, per il fatto di non essere inserite, non comportano usura delle parti sensibili e quindi nessuna manutenzione ed una affidabilità totale e duratura nel tempo. La nuova tecnologia adottata permette anche numerosi controlli in remoto da varie postazioni che oltre ad ampliare i punti di acquisto da parte dell'utenza permette a più soggetti di intervenire, anche a distanza, senza essere fisicamente in loco. Le anomalie e le solo eventuali avarie del sistema sono state praticamente annullate dalla grande tecnologia di cui si avvale il nuovo impianto di costruzione svedese.

Alla solo apparente mancanza di sorveglianza fa da contraltare un controllo a distanza molto puntuale effettuato da diverse postazioni disseminate nella struttura con personale addetto alle quali si aggiunge anche un numero di reperibilità costante per le emergenze, collegato ad un operatore che può intervenire sia fisicamente che in remoto nel giro di qualche minuto. A tutto questo si aggiunge un'offerta commerciale interessante e varia che prevede sconti sia per il flusso quotidiano, tramite le cosiddette carte scalari, che una serie infinita di tipologie di abbonamenti che vanno dai 20 ai 50 euro dedicati a commercianti e professionisti che operano nel circondario, così come a residenti, come anche per tutti coloro che lavorano nelle varie strutture , attività commerciali, ed enti pubblici situati nelle vicinanze dell'area di sosta.

Tutto questo oltre ovviamente alle convenzioni stipulate con gli utenti ed il personale delle attività sussidiarie al Centro sportivo, alla Piscina, alla scuola materna "Il Girotondo". Insomma un'area coperta e video sorvegliata che torna ad essere strategica per il territorio e che offre una nuova possibilità di decongestionare il centro oltre a costare molto meno di altre strutture e delle aree di sosta "lato strada" che tra l'altro non comportano nessuna delle comodità e servizi riconnessi al Parcheggio D'Annunzio .