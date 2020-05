Punta Aderci (o meglio Punta d'Erce) colpisce ancora. La caratteristica spiaggia vastese, nel tratto nord del litorale, ha conquistato la medaglia di bronzo nella speciale classifica di Legambiente "La più bella sei tu", riservata alle spiagge più belle di tutta Italia. La vittoria è andata a Cala degli Infreschi, a Camerota, mentre la piazza d'onore spetta a Buondormire, Palinuro. Ma, dopo le due suggestive località della provincia di Salerno, ecco che il popolo del web e gli esperti hanno scelto Punta Aderci, così descritta: "la Riserva Naturale di Punta Aderci è senza dubbio uno dei tratti di costa più belli dell’Abruzzo grazie a una natura incontaminata e selvaggia. Il mare è limpidissimo ed è ideale per bagni e immersioni. Arbusti tipici della macchia mediterranea sono presenti in tutta l’area, mentre è Punta Penna (una delle spiagge all’interno della Riserva ) a rappresentare un esempio unico di ambiente con la più attiva dinamica di deposizione ed edificazione dunale".

Un drone in volo sulla Riserva (clicca qui)

Non solo la spiaggetta a ridosso del promontorio, quindi, ma tutto il tratto compreso nella Riserva è stato scelto come uno dei più belli di tutta l'estesa costa italiana, unica presenza abruzzese tra i primi 20. Ma, oltre all'aspetto campanilistico che vede il giusto moto d'orgoglio per aver visto ancora una volta il proprio territorio (o quantomento una parte di esso) scelto come uno dei più belli del Paese, c'è da evidenziare la promozione che arriva dalla pubblicazione di notizia e foto correlata.

Oltre al sito di Legambiente la notizia è stata pubblicata, tra gli altri, da Ansa, La Stampa.it, Corriere.it, Huffington Post, Il sole 24 ore e tante altre testate giornalistiche. Peccato che, in alcune di esse, al posto foto della spiaggia di Punta Aderci sia stato inserito il trabocco di Torino di Sangro (addirittura in un paio di casi con nome storpiato). Magari si fa in tempo a segnalare la cosa e a far sostituire l'immagine. Del resto le foto di Punta Aderci non mancano.



La classifica

Cala degli Infreschi – Camerota – Salerno (1° la più votata del web) – Campania

Buondormire – Palinuro – Salerno – Campania

Punta Aderci – Vasto – Chieti – Abruzzo

Spiaggia della Scalea – S. Domenica di Ricada – Vibo Valentia – Calabria

Baia del Silenzio – Sestri Levante – Genova – Liguria

Dune di Sabaudia – Sabaudia – Latina – Lazio

Mezzavalle – Ancona – Ancona – Marche

Marina di Pescoluse – Salve – Lecce – Puglia

Porto Selvaggio – Nardò – Lecce – Puglia

Baia delle Zagare – Mattinata – Foggia – Puglia

Cala Mariolu – Baunei – Nuoro – Sardegna

Cala Luna – Dorgali – Nuoro – Sardegna

Bidderosa – Orosei – Nuoro – Sardegna

Compoltitu – Bosa – Oristano – Sardegna

Lo Zingaro – San Vito Lo Capo – Trapani – Sicilia

Spiaggia dei Conigli – Lampedusa – Agrigento – Sicilia

Cala Faraglione – Levanzo – Trapani – Sicilia

Cannelle – Isola del Giglio – Grosseto – Toscana

Colle Lungo – Parco della Maremma – Grosseto –Toscana

Sansone – Portoferraio – Livorno – Toscana