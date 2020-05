Sabato 2 agosto 2014 ore 20.45 Concerto Stella Maris diretto da Paola Stivaletta nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

E’ questo il terzo concerto organizzato per l’importante ricorrenza del 25° Anniversario di Fondazione dell’Associazione di Vasto Marina; dopo la Musica Medievale ed il Coro Voci Bianche è di scena la Musica Rinascimentale.

I protagonisti della serata:

Coro Polifonico Stella Maris

Gruppo Strumenti e Danze del Rinascimento

Il concerto vuole essere “ Un viaggio nella Musica e nella Danza del Rinascimento per far rivivere l’ambiente curioso, piacevole e divertente delle corti rinascimentali, ricreando un clima festoso, tipico di quella nobiltà che amava sollazzarsi con giochi amorosi, balli e scherzi, brindando a Bacco e al Bell’Umore”.

Il coro eseguirà un repertorio di brani profani di importanti autori del periodo (O. di Lasso, J. Arcadelt, L. Marenzio, C. Monteverdi, ecc.) mentre le danze saranno eseguite dalle coriste in abiti rinascimentali.

Eseguiranno le musiche strumenti dell’epoca (viole da gamba, vihuela de mano, tamburo) suonati da musicisti esperti

della musica antica come Maurisio Less, Marinella Di Fazio, Massimo Salcito.

Tutti gli eventi in programma per i 25 anni di attività

11 maggio Missa Solemnis

Cattedrale S. Giuseppe ore 19.00 - Coro Polifonico Stella Maris e Coro Voci Bianche - Presentazione programma concerti

31 maggio 2014 Musica medievale

Pinacoteca Palazzo d'Avalos ore 21.00 - Coro Polifonico Stella Maris - Ensemble Stella Nova - Pejman Tadayon Sufi Ensemble.

In collaboraziione con il “Tavolo Interreligioso per il Dialogo e la Pace fra le Culture” e l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vasto. Presentazione CD “Cammini Medievali” dell'Ensemble Stella Nova

18 giugno Concerto Coro Voci Bianche

Cattedrale S. Giuseppe ore 19.00 - Presentazione CD “...note d'autunno”

2 agosto Concerto Muscia e danze del Rinascimento

Pinacoteca Palazzo d'Avalos ore 20.45 - Coro Polifonico Stella Maris, Gruppo Strumenti e Danze del Rinascimento

Ottobre 2014 (data da definire) Muscia contemporanea

Cattedrale S. Giuseppe ore 21.00 - Coro Polifonico Stella Maris - Coro Musicanova di Roma



Staff

Direzione Artistica Paola Stivaletta

Coordinamento Peppino Forte

Organizzazione Associazione Corale Stella Maris di Vasto Marina (CH)

www.corostellamaris.it

forteg2626@libero.it

Collaborazione Comune di Vasto, Assessorato alla Culura del Comune di Vasto

Patrocinio Comune di Vasto