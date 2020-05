Da oggi, 2 agosto, sino al 10 agosto, presso la nuova Saletta d’Arte di Vasto “L’Argonauta”, l'artista vastese-siracusano Gianfranco Bevilacqua esporrà “Figure e astrazioni”. In mostra un campionario significativo delle sue sculture, corredate da molteplici di-segni in carta, propedeutici all’opera.

“Gianfranco Bevilacqua, nato a San Salvo, ha dimorato sin dalla prima infanzia e negli anni giovanili a Vasto Marina. Si è diplomato presso il Liceo Artistico "G. Misticoni" di Pescara. Dal 1970 risiede e opera artisticamente a Siracusa, dove è socio fondatore della “Galleria Roma” in Ortigia, e ogni estate ama far ritorno alla casa paterna e al suo primo e sempre amato habitat di vita e di formazione. Bevilacqua è artista a tempo pieno e a tutto campo: esercita pittura, grafica e soprattutto scultura. Predilige la “creta”, materia, per antonomasia plastica e duttile, che ebbe a manipolare già da bambino, prelevandola dalla Fornace che fu alla Marina, o in riva al mare, ...“a li scujj ”. (da il “Lunario di Vasto 2014”)

Presenterà l’artista, e le sue opere, l’amico d’infanzia e di gioventù, il critico d’arte e pubblicista Giuseppe F. Pollutri.



Inaugurazione e vernissage sabato 2 agosto, in Viale D’annunzio n. 81, ore 19.00.