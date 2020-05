Sono il volto sorridente dello sport. Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio sono tornate dal Trofeo delle Regioni di beach volley con una inaspettata, quanto meritata, medaglia di bronzo. Praticamente per 12 mesi all'anno vivono per la pallavolo. Da settembre a giugno in palestra, nelle fila della BCC San Gabriele volley, in estate sulla spiaggia per crescere sempre di più nel beach volley. E, se nell'indoor i titoli a livello giovanile non sono mancati in questi anni, sulla sabbia la stagione 2014, la prima affrontata come "coppia", sta regalando tanti sorrisi. Nei tornei che hanno disputato fino ad oggi hanno tenuto alto il nome dell'Abruzzo e di Vasto, confermando come questa sia una terra prolifica per il beach volley. A qualche giorno dalla indimenticabile trasferta di Jesolo le abbiamo incontrate prima dell'allenamento, per rivivere a mente fredda le loro emozioni.

Il tempo di finire l'intervista e poi subito sui campi del centro BCC San Gabriele presso il Lido Fernando di Vasto Marina, dove ad attenderle c'era Maria Luisa Checchia, loro allenatrice insieme ad Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis durante l'anno, e preziosa guida anche nella selezione abruzzese. Per l'allenatrice vastese la soddisfazione di aver visto le sue ragazze riuscire a mettere a frutto il duro lavoro degli allenamenti, anche se lei è una che non si accontenta mai ed alza sempre l'asticella per spingere le ragazze a dare sempre il massimo in campo. I risultati parlano da soli.

Interviste di Giuseppe Ritucci