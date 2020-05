Domenica 3 Agosto 2014 a Cupello è indetta ed organizzata la 25° edizione della Sagra delle ‘ndrocchie a cura dell’associazione Pro Loco. Il piatto ricorda la “ricchezza” dei nonni e nonne Cupellesi che lo preparavano nei giorni di festa.

Dalle ore 13.00 sarà possibile gustare il rinomato piatto locale preparato dalla massaie e cotto con il sugo di castrato. Alla sera dalle ore 19.30. La manifestazione gastronomica si terrà a Largo del Campanile a ridosso di piazza Garibaldi.

“Quest’anno la manifestazione torna a svolgersi nella sua data storica e naturale, la prima Domenica di Agosto, dopo che per alcuni anni è stata posticipata nel giorno 17 unitamente al concerto d’estate. La Pro Loco di Cupello, con il patrocinio del comune, porta avanti tenacemente questa manifestazione gastronomica tradizionale con il chiaro scopo di promuovere il territorio. Questa iniziativa, quanto altre che prenderemo o riprenderemo in futuro, verranno fatte in sinergia con le altre realtà culturali ed associative anche per sostenere l’economia locale in chiara sofferenza finanziaria ed occupazionale” ricorda Michele Carlo Boschetti, Presidente Pro Loco di Cupello.