Si è concluso giovedì sera, con il concerto del “Paolo Fresu Quintet”, la rassegna musicale “Vasto in Jazz” tra gli applausi dei tanti spettatori giunti presso il Cortile d’Avalos per assistere alla performance dei cinque artisti che, proprio quest’anno, festeggiano 30 anni di musica insieme. Un’esibizione che non ha sicuramente deluso le aspettative, con un repertorio ampio, molto del quale presente nell’ultimo lavoro discografico del quintetto “30”, l’album che celebra la loro carriera. A piedi scalzi, Paolo Fresu ha incantato la folla, alternando ai suoi soli, un suono elettronico innovativo che a tratti ha abbracciato quello dei suoi compagni. Tra i brani riproposti, anche “Foglie gialle” una canzone all’interno della quale vi è la voce del figlio di Fresu: “Una volta- ha spiegato prima del brano l’artsita- mio figlio a scuola disegnò delle foglie rosse e la maestra, preoccupata non ancora so bene di cosa, me lo riferì. Io chiesi a mio figlio: le foglie di che colore sono? E lui mi rispose che dipendeva dalle stagioni. A volte sono verdi, altre volte rosse ed altre addirittura gialle. Dipende. Come dargli torto”.

Tanta musica del proprio repertorio originale e tanta di altri artisti, in una progressione che è iniziata prima in acustico assoluto, per poi passare ad essere arricchita da suoni nuovi e ricercati da Fresu and Co. Sono stati Tino Tracanna al sax, Roberto Cipelli al piano, Attilio Zanchi al contrabbasso, Ettore Fioravanti alla batteria e lo stesso Fresu con la sua tromba ed il suo fliocorno a concludere il “Vasto in jazz”. La rassegna musicale organizzata da Muzak Eventi si conclude con un bilancio positivo, come lo stesso Miscione ha ribadito: “ Tre grandi serate ci hanno accompagnato in questi tre giorni, nei quali vedere gente non di Vasto arrivare per assistere ai concerti, non fa che riempirmi di gioia. Sicuramente sono contento ed il bilancio non può che essere positivo”. L’appuntamento con i Giardini d’Avalos e la musica ritornerà con “Musica in Cortile”, per quanto riguarda gli eventi organizzati da Muzak, il primo dei quali è in programma il 2 Agosto, ovvero domani, con il Promart Tango Trio.

Silvio Laccetti