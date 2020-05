Il comitato feste Sant'Antonio di Padova, rinnova l’impegno organizzativo per i festeggiamenti in onore del santo, con il patrocinio del Comune di Casalbordino, in programma domenica 3 agosto.

Sant'Antonio di Padova, al secolo Fernando Martins de Bulhões (Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno 1231), fu un religioso canonizzato dalla Chiesa cattolica e proclamato nel 1946 dottore della Chiesa. Dotato di grande umiltà, ma anche di grande sapienza e cultura, per le sue valenti doti di predicatore, mostrate per la prima volta proprio a Forlì nel 1222: proprio per questo, prima di diventare "di Padova", fu a lungo conosciuto come "Antonio da Forlì.

Di seguito il programma della festa.

ore 10.00 Santa messa, deposizione corona ai caduti e giro sulle vie principali del noto complesso bandistico città di Casalanguida. ore 18 Santa messa e processione di Sant' Antonio di Padova e Madonna del Carmine.

In piazza Garibaldi, mostra fotografica “Rosso nella vita” in memoria di Don Antonio Tobia a cura dell’Avis di Casalbordino.

ore 21.30 in piazza Umberto I concerto dei “Gemelli Diversi”.

Il Comitato feste composto da Franco Di Genni, Mario Marchioli, Alex Luciani, Mario Luiciani, Luca Di Fiore e Nicola Raducci, ringra quanti hanno permesso la realizzazione della festa.