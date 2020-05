Giunge all’atto finale il 1° Vasteggiando Beach Tennis Challenge, Trofeo F.lli Bruno - Jasci&Marchesani. Lo svolgimento del Master Finale previsto sabato 2 e domenica 3 agosto presso lo Studioware Beach Tennis Stadium di Vasto Marina (Lido La Sirenella), vedrà competere i migliori atleti distinti durante i tre turni precedenti. Anche stavolta sono previste due diverse competizioni, il maschile e il misto uomo-donna.

"Continua a crescere l’interesse e la voglia di giocare a beach tennis - spiegano gli organizzatori della competizione - , sport relativamente nuovo in questa zona dell’Adriatico ma molto giocato dalle marche in su e proposto qui a Vasto, qualche anno fa, dal Lions Club Vasto New Century. Questa volta oltre ai trofei i vincitori riceveranno dei premi offerti dagli sponsor e tutti i partecipanti saranno omaggiati con gadget di pregio. Le finali misto e maschile si disputeranno dalle 21 di domenica 3 agosto 2014.