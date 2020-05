Sabato a Furci sarà il Defibrillator Day. Dopo aver concluso positivamente la raccolta fondi, l'associazione La Pitech e il gruppo comunale di Protezione Civile doneranno alla comunità furcese un defibrillatore. La raccolta fondi era iniziata in occasione del carnevale, con la vendita della cicerchiata da record, 42,5 metri di bontà e solidarietà.

La presenza dei defibrillatori in città si sta diffondendo sempre più, con la consapevolezza che questo strumento può davvero salvare la vita delle persone. Importante, quindi, averli a disposizione nei punti cruciali (come impianti sportivi o luoghi di grande afflusso di persone) e nei punti strategici dei comuni. Altrettando importante è la formazione delle persone all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Per questo, sabato 2 agosto alle 18, in piazza Beato Angelo da Furci, si terrà un corso BLSD, a cura del dottor Menna che, con l'aiuto dei ragazzi già esecutori DAE della comunità, formati dalla C.O. 118 CHIETI, dedicherà un momento di formazione per mostrare la tecnica di rianimazione e ventilazione con l'utilizzo del pallone per rianimazione tipo Ambu e con le cannule Guedel".

Sarà ancha una giornata di festa, con panini, bevande e la musica dell'Ensemble Ottoni Furci.