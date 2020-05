Un successo di pubblico oltre le aspettative, quello di oggi al convegno organizzato dalla ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’ di Vasto presso la Sala Vittoria Colonna di Palazzo d’Avalos, nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni della Società stessa. Nel corso della conferenza, introdotta e moderata da Filippo Pietrocola, gli autori dei due volumi sui 150 anni della ‘Soms’, il professor Paolo Calvano e la professoressa Gabriella Izzi Benedetti, hanno ripercorso la storia del sodalizio vastese e non solo.

Enorme soddisfazione è stata espressa dal Presidente della ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’ per l’entusiasmo che sta rinascendo attorno all’Associazione più antica della città, forse proprio in occasione di questo compleanno speciale. Al tavolo dei relatori, anche il decano della Stampa vastese, Giuseppe Catania. L’evento, così come gli altri in programma, è stato patrocinato dal Comune di Vasto, dalla Provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo.