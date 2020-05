La luce solare è la principale causa d’invecchiamento della pelle (processo noto come foto invecchiamento). L’esposizione ripetuta ai raggi ultravioletti (UV) della luce solare fa sì infatti che la pelle perda la sua capacità di rigenerarsi e ciò influisce per l’80% sull’invecchiamento della pelle.

Alcuni degli effetti nocivi dell’eccessiva esposizione ai raggi UV sono immediatamente visibili, come le scottature (eritema) provocate in gran parte dai raggi UVB. I raggi UVA, invece, agiscono più in profondità, accentuando la perdita di densità ed il rilassamento cutaneo.

Se ne parlerà oggi a Saph 2014 convegno che ha come fine quello di rendere note le norme di prevenzione del fotoinvecchiamento cutaneo del volto con protezioni solari e procedure di biostimolazione e idratazione profonda. Inoltre, vengono presentate le più attuali e moderne tecniche di ringiovanimento globale del viso secondo un approccio medico o chirurgico.

Location

Sede congressuale del Saph 2014 è la suggestiva cornice del Martur Resort Hotel di Termoli. Dalle ore 18.00 di venerdì 1 agosto relatori internazionali esporranno sulle attuali e moderne strategie di contrasto al Photoaging facciale. Moderatrice del convegno sarà Monica Vignale, direttrice della testata giornalistica Primonumero. Farà seguito dalle 20.00 la cerimonia conclusiva.

Relatori

I relatori al Saph 2014 sono numerosi e suddivisi per branca specialistica di pertinenza. La provenienza è internazionale. Focus dell’intero convegno sono le terapie integrate di contrasto al Photoaging cutaneo.

Dr.ssa Marzia Bernardi Medicina Estetica Nutrizione Biologica;

Dr. Mario Caggiano Odontoiatria Estetica;

Dr. Flavio Facchini Chirurgia Plastica;

Dr. Salvatore Piero Fundarò Chirurgia Plastica;

Prof. Salvatore Ripa Medicina Estetica Biologica;

Dr. Fausto Rispoli Chirurgia Estetica.