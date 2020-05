446 poesie inedite a tema libero, 2.013 poesie edite, 65 racconti editi, 14 romanzi, 9 saggi, il tutto raccolto in 91 volumi, pubblicati da varie case editrici; 23 opere di narrativa inedita, 34 opere in poesia e prosa sul tema obbligato “Il lungo e difficile cammino della libertà”, 23 opere in prosa o in poesia sul tema speciale “Gli animali domestici ci migliorano la vita”.

Ecco, in cifre, il materiale che è giunto alla Segreteria del Premio Nazionale “Histonium”, alla scadenza del Bando di Concorso, fissata per il 10 maggio scorso.

Tra le Case Editrici presenti a questa edizione sono da ricordare: Tracce di Pescara, Vitale Edizioni di Sanremo, L’autore Libri di Firenze, Raffaelli Editore di Rimini, Noubs di Chieti, Genesi Editrice di Torino, Di Felice Edizioni di Martinsicuro, 3 Effe di Ciampino (Rm), Cannarsa Editore di Vasto (Ch), Volturnia Edizioni di Cerro al Volturno (Is), Ed. Sovera Multimedia di Roma, Fondazione Mario Luzi Ed. di Roma, Giambre Editori di Terme Vigliatore (Me), Edizioni del Leone di Venezia, Bacchetta Editore di Albenga, Linea Grafica Editrice di S. Salvo (Ch), Bibliotheka Edizioni di Roma, Gruppo Albatros Il Filo di Roma, Europa Edizioni di Vicenza, Ed. Sigraf di S. Silvestro (Pe), Graus Editore di Napoli, Robin Edizioni di Roma, Messaggi Edizioni di Cassano Murge (Ba), Edizione Tabula Fati di Chieti.

I concorrenti partecipanti provengono da quasi tutte le regioni d’Italia. Ma ha aderito anche una poetessa italiana residente in Spagna, a Madrid. Ai primi sei posti si sono piazzate per numero di concorrenti: Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Lombardia e Marche. Seguono in scaletta: Molise, Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

I 28 membri delle sette Giurie (una per ciascuna Sezione, in cui è diviso il Premio) hanno lavorato con impegno e serietà per selezionare le opere più meritevoli. I vincitori e i segnalati, ai quali il Segretario invierà le lettere ufficiali nel prossimo mese di agosto, verranno premiati sabato 20 settembre 2014, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto.

Il lavoro di coordinamento è stato presieduto da critici letterari: prof.ssa Norma Malacrida di Termoli (Cb), prof. Carlo Petracca di Pescara, prof.ssa Anna Ventura de L’Aquila, prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti di Firenze, dallo scrittore e già docente universitario di Roma dott. Luigi Boccilli, dalla prof.ssa Maria Lucia Medea Tommasi di Calimera (Le) e dalla prof.ssa Maria Teresa Di Risio, Direttore dell’ANSAS – ex IRRE della Regione Abruzzo.

“In questa XXIX Edizione – ha dichiarato il Segretario Generale del Premio prof. Luigi Medea - la gran mole di opere inviate ha reso abbastanza impegnativo il lavoro selettivo delle Giurie per l’assegnazione dei vincitori. Il voluminoso materiale è un’ulteriore prova del fatto che il Premio è ormai conosciuto e apprezzato in tutta Italia”. “Certo – ha aggiunto il prof. Medea – nella divulgazione del Premio ha influito soprattutto la pubblicazione annuale dell’Antologia, dove sono inseriti i testi premiati e segnalati, assieme alle fasi più importanti della manifestazione (antologia che viene inviata a Biblioteche e Centri culturali

italiani). La più recente antologia, quella del 2013, dal significativo titolo ‘Zampilli d’acqua e d’amore’ ha riscosso in tutta Italia positivi consensi di pubblico e di critica, facendo conoscere maggiormente l’impegno culturale della nostra città del Vasto”.