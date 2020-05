Martedì 29 luglio, sul campo sportivo comunale del quartiere San Paolo a Vasto, i ragazzi del Cupello Calcio hanno conquistato una meritata vittoria nel torneo estivo organizzato dalla Virtus Vasto.

I presidenti del settore giovanile, Giuseppe Giardino e Michele Mazzarella, soddisfatti per quello che è il primo importante risultato ottenuto da una formazione giovanile del nuovo Cupello Calcio, si augurano di continuare sempre in questo modo, per ottenere sempre risultati positivi, in campo e fuori.