La Differenza torna con un nuovo singolo. Esce oggi nelle radio Superficiale, ultima creazione artistica di Falcone & co. La band abruzzese negli ultimi mesi ha lavorato sodo, con la guida di Stefano Severini, produttore che aveva lanciato di fatto La Differenza nel panorama della musica italiana. Il singolo e il disco che verrà escono con l'etichetta discografica mescal, da sempre apprezzata dai componenti de La Differenza, perchè è un "marchio attento ai progetti di qualità e alle band di carriera, nella consapevolezza che ciò che conta non è tanto il singolo di successo della durata di 2 mesi ma costruire, con costanza, giorno dopo giorno".

Per la copertina di superficiale è stato scelto un gallo. Si legge nella presentazione: "Il gallo pare sia l’animale più superficiale del mondo. A lui sono stati dedicati molti motti popolari: non fare il galletto / abbassa la cresta / come due galli in un pollaio, etc etc ...

Di conseguenza abbiamo ben pensato di sistemarlo nella cover del nuovo singolo, intitolato per l'appunto... superficiale".

L'uscita in radio sarà accompagnata da molti live della band, con particolare attenzione per il territorio, sia nella formazione attuale che con quella "storica".

3 agosto @ lungo mare - San Salvo Marina

4 agosto @ spiaggia Grotta del Saraceno - Vasto

7 agosto @ café Delizia - Pescara

10 agosto @ Lido Racciatti - Casalbordino

22 agosto @ Café il Pontile - Vasto Marina

La Differenza - iTunes - Facebook - Twitter