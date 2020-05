Un bellissimo esemplare di cavalluccio marino, di discrete dimensioni, è stato tirato su nelle reti di Mauro Alessandrini, operatore della piccola pesca di Vasto. "Il pescatore mi ha chiamato per mostrarmi il cavalluccio marino - spiega il comandante del Circomare Giuliano D'Urso - prima di provedere al rigetto in mare, precisando che capita spessissimo di trovarli in vicinanza delle nasse o delle reti da posta che impiegano nelle attività di pesca".

Il piccolo animale marino è stato oggetto di curiosità da parte degli operatori portuali che si trovavano al lavoro sulla banchina di Punta Penna. Anche il comandante della Guardia Costiera ha ammirato con attenzione il cavalluccio marino.

"La curiosità - spiega D'Urso - mi ha portato a qualche fare qualche ricerca su internet e ho avuto conferma che trattasi di una specie molto delicata, che resta comunque nell’immaginario collettivo come portabandiera della salvaguardia dell’ambiente marino e dei fragili ecosistemi costieri, circoscritti nelle acque dove gli equilibri naturali risultano meno alterati".

Ecco quindi che l'abbondante presenza di tali specie marine diventa un "buon segnale ed un ulteriore stimolo a prestare la massima attenzione ed assicurare il continuo impegno di tutto il personale dipendente nell’espletamento dei compiti istituzionali assegnati al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera".