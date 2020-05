Vasto ed il suo territorio hanno scoperto lo scorso anno quanto sia coinvolgente il volo nelle sue varie possibilità con la presenza della pattuglia acrobatica italiana. Questo percorso prosegue quest’anno con la forma di volo più naturale, meno invasiva, non rumorosa ma sempre accattivante e spettacolare: il “volo delle mongolfiere”.

Questi grandi palloni, coloratissimi e spettacolari, e che la sera si illuminano magicamente creando una suggestiva atmosfera, si liberano nell’aria, trasportati dal vento; essi hanno rappresentato per l’uomo la prima forma per alzarsi dal suolo e volare. Domani, sabato 2 agosto, dalle 18.00 in poi, la città di Vasto avrà il suo spettacolo di volo delle mongolfiere.

La manifestazione, organizzata da Dario Da Roi di concerto con l'Amministrazione Comunale, si svolgerà a Vasto Marina sul lungomare Duca degli Abruzzi con la possibilità non solo di vedere ed assistere alle loro salite verso il cielo, ma per qualcuno più fortunato anche di partecipare al volo secondo un criterio di estrazione predisposto dall’organizzazione. Alle 18 inizieranno le operazioni di allestimento dell'area e di montaggio delle mongolfiere. Il clou in serata, con un suggestivo volo notturno.

Faranno da contorno alla manifestazione dalle ore 19 in poi i Cuochi di Villa Santa Maria con degli stand gastronomici dove le eccellenze della cucina abruzzese prepareranno dei gustosissimi primi piatti. Non mancheranno inoltre per i più golosi le squisite “scrippelle” e a dare energia alla serata sarà la musica dei dj Antonio Altieri e Gianluca D'Ovidio.

L'Amministrazione Comunale ed il responsabile dell'organizzazione, Dario da Roit, si attendono una grande partecipazione così come la cittàdi Vasto è capace di fare nelle occasioni importanti.