Prenderà il via sabato 2 agosto con “Momenti di tango”, serata dedicata al Tango argentino con la musica dei Promart Tango Trio e le coreografie dei bravi ballerini Roberta Beccarini e Pablo Moyano, presso il cortile di Palazzo d’Avalos alle ore 22 con ingresso gratuito.

La nona edizione di “Musiche in cortile, rassegna che negli anni si è distinta come una delle più interessanti manifestazioni estive, grazie al buon livello artistico raggiunto, con grandi nomi che si sono succeduti nel corso dei nove anni, come Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Nina Zilli, Simona Molinari, Fabrizio Bosso, Richard Galliano, Nick the Nightfly, Raffaele Paganini ed altri.

Anche quest’anno Musiche in Cortile regalerà al suo affezionato pubblico 5 eventi di grande fascino, con uno sguardo rivolto alla musica internazionale grazie alla prestigiosa partecipazione di Sarah Jane Morris che salirà sul palco di Palazzo d’Avalos sabato 9 agosto, in compagnia di Tony Remy (guitar), già musicista di Annie Lenox e Michael Rosen (sax).

Sarah Jane Morris, una delle più raffinate e meno formali cantanti degli ultimi anni, artista che spazia dai ritmi Jazz al rock, alla musica africana con grande naturalezza. Una voce che sa provocare brividi di passione e di piacere. Che canti canzoni romantiche, standard soul o famosi blues, il messaggio dell’artista rimane costante: una passione umana trasmessa da una voce che lascia stupefatti.

Altra presenza illustre a questa nona rassegna di Musiche in cortile sarà rappresentata dalla brava Rossana Casale, che il 13 agosto, insieme al Maurizio Di Fulvio trio, porterà sul palco un originale e coinvolgente repertorio dedicato alla migliore musica brasiliana.

Un gradito ritorno quello di Michele Placido che il 14 agosto alle ore 21,30 delizierà il pubblico presente con “Serata d’Onore”, dove protagonista sarà la canzone napoletana dei maestri Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) e le più belle poesie d’amore recitate dall’attore.

E per chiudere in bellezza domenica 17 agosto Musiche in Cortile si congeda con “Le Grand Tango”, musiche di Astor Piazzolla eseguite dal Cuarteto Del Angel, con le coreografie dei noti ballerini Patrice Meissirel e Irene Moraglio.

Gli appuntamenti sono previsti presso Palazzo d’Avalos.

Per informazioni

Muzak Eventi

346.7513610